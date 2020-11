L’epidemia da Covid come occasione per il rilancio della scuola: “Questo momento difficile ha rappresentato per la scuola un motore di accelerazione enorme. Dobbiamo farne tesoro affinché da questa emergenza nasca una scuola migliore e più digitale. Oggi si parla di Dad, ma domani la didattica digitale dovrà essere fatta in classe“. Lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenendo a Bergamo agli stati Generali della Scuola digitale e comunicando la propria “emozione” per il collegamento con una “città che ha manifestato molta resilienza ed è luogo simbolo per la forza di rimettersi in piedi con dignità”.

