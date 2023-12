Scritta per Natale in piazza e il sindaco deve spiegare: "Ma quale fascismo…"

Una scritta luminosa per il Natale rischia di diventare un caso. A Gavardo, in provincia di Brescia, in piazza compare la scritta Xmas, abbreviazione del Natale inglese, Christmas. A qualcuno, però, i led ricordano la X Mas e il regime fascista. Tocca al sindaco Davide Comaglio fare chiarezza per evitare che l’equivoco si allarghi. “Ho incontrato un amico settantenne in centro storico che mi ha fatto i complimenti per le luminarie appese nelle strade ma era allarmatissimo che avessimo messo in piazza del comune un riferimento al periodo più indegno del secolo scorso. Oh mamma mia! No nè!!”, scrive il sindaco su Facebook.

“Siamo proiettati nel futuro e non nel passato (tra l’altro il più buio) quindi questo accostamento è inesistente e tra l’altro non avevo mai sentito, prima di oggi, che da qualche altra parte del mondo si mettesse nello stesso contesto questa scritta natalizia con questioni storico politiche di epoche fortunatamente finite”, aggiunge il primo cittadino.

“Per i giovani c’è poco da spiegare visto che la scritta XMas è notissima perché su Instagram l’hashtag #xmas ha 32,6 milioni di post a tema natalizio mentre su Facebook oltre 9,5 milioni. Il termine è usato tantissimo anche per pubblicizzare prodotti natalizi e attività commerciali quindi speriamo che anche gli esercizi commerciali gavardesi godano di tag per le loro vendite. Quello che magari non sanno i giovani sicuramente chi non ha dimestichezza con i social e l’inglese la vera genesi del termine”, scrive ancora, prima di aggiungere addirittura la spiegazione di wikipedia per illustrare che, sì, effettivamente Xmas è l’abbreviazione di Natale.

“A dir la verità avevamo pensato inizialmente ad un tradizionale ‘Buon Nataleì ma il fornitore ci ha risposto lapidario: ‘Ho 4 magazzini ma – Buon Natale- non esiste più perché non lo chiedeva più nessuno’. E questo un po’ rattrista noi romantici. Nelle luminarie di quest’anno rimarranno fortunatamente le scritte in italiano Auguri e Buone feste”, conclude.