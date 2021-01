Al Festival di Sanremo 2021 arriveranno le drag queen. A svelare il curioso aneddoto è stato Santo Pirrotta nel salotto di Adriana Volpe ad Ogni Mattina, dove ha raccontato alcune curiosità sulla prossima kermesse canora.

Dopo aver messo in dubbio la data prestabilita (2-6 marzo) parlando di possibile ed ipotetico slittamento, Santo Pirrotta ha confermato la presenza di Achille Lauro per tutte e cinque le serate, dove realizzerà performance che faranno molto parlare. In uno di questi quadri il cantante sarà circondato da drag queen.

“Achille Lauro sta preparando delle cose con delle drag queen bellissime”.

Sanremo 2021, arrivano le drag queen

Le drag queen al prossimo Festival di Sanremo non saranno una novità ma un gradito ritorno, dato che nel 1994 sul palco dell’Ariston arrivò RuPaul che si esibì con Elton John sulle note di Don’t Go Breaking My Heart.

A condurre quell’edizione fu Pippo Baudo che accolse RuPaul senza mai dire la parola ‘drag queen‘, ma optò per “personaggio particolare”, chiamandolo a fine esibizione al maschile: “Lui è un ex giocatore di pallacanestro“.

Altri anni, altri tempi.



Ma l’arrivo delle drag queen al prossimo Festival di Sanremo non è l’unica novità annunciata da Santo Pirrotta da Adriana Volpe, dato che ha svelato la presenza sul palco anche di Alice Campello, alias Lady Morata, alias Lady Juve.

“L’anno scorso con Georgina, Ronaldo è rimasto in prima fila, mentre quest’anno Morata salirà sul palco”.

Alice Campello è la moglie di Alvaro Morata, attaccante della Juventus.

Sanremo 2021: arrivano le drag queen e Lady Morata, le parole di Santo Pirrotta