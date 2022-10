Samp-Monza 0-3, tris lombardo e blucerchiati ko

Il Monza vince 3-0 sul campo della Sampdoria nel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2022-2023. I lombardi, al secondo successo consecutivo e al primo in trasferta, salgono a 7 punti. La Samp rimane fanalino di coda solitario con 2 punti. Gli ospiti sbloccano il risultato alla prima offensiva. Cross da sinistra, Ciurria sul secondo palo è puntuale per la sponda di testa: Pessina deve solo appoggiare la sfera in rete, 0-1. Al 67′ arriva il bis della formazione di Palladino. La palla spiove nell’area blucerchiata, Caprari si coordina e con una volee perfetta incrocia: 0-2. Nel recupero, festa anche per Sensi. La Samp non c’è più, il centrocampista può dosare il destro dal limite: 0-3.