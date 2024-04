Alessandra Celentano e il divorzio dall’ex marito: cosa è successo

Finalmente l’insegnante di Amici, famosa per il suo cuore freddo, ha deciso di aprirsi un po’ e di raccontare una parte della sua vita privata che è sempre rimasta nascosta o, comunque, mai narrata nella completezza. Alessandra Celentano parla del divorzio dal suo ex marito, che fa ancora parte della sua vita, però. Lo ha fatto in occasione della sua ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin.

Alessandra Celentano non parla quasi mai della sua vita privata. Infatti in poche persone sanno che è stata sposata e che ha divorziato. La coppia ha deciso di farla finita, anche se lei, come ha raccontato nel suo libro Chiamatemi Maestra, non pensava di arrivare a questo.

L’insegnante del talent show di Maria De Filippi si è sposata a 40 anni. Angelo Trementozzi, questo il suo nome, aveva, invece, sei anni in meno di lei. Erano grandi e maturi e, come afferma lei stessa, mai si sarebbe aspettata che non sarebbe stato per sempre

Tra l’altro Angelo è da poco diventato padre. La notizia l’ha colpita particolarmente, in modo positivo. Lo ha sempre amato ed è felice se gli capitano cose belle. La professoressa aggiunge che questo capita solo quando hai un animo buono.

La notizia, però, l’ha fatta inevitabilmente tornare al periodo in cui era lei la sua compagna. Magari sarebbe potuta essere lei la madre dei suoi figli, ma questo non è stato possibile, perché non è mai successo.

Alessandra Celentano ricorda il divorzio dall’ex marito

Dopo il divorzio la coppia ha mantenuto un buon rapporto. Tanto che lui le ha chiesto di poter essere parte della vita di sua figlia Elena. L’insegnante di danza è più che felice di essere da zia, come ha raccontato a Silvia Toffanin. La coreografa ha detto che la fine del matrimonio è arrivata per circostante esterne alla coppia e non interne o relazionali.

“Abbiamo avuto talmente tante cose che si sono messe contro, non tanto io e lui, ma una serie di cose, dalla malattia di mia mamma, alla morte di mio padre, il tanto lavoro, che purtroppo è andata così. Però con il senno di poi è stato un grande dolore. C’ho messo un po’, ho cercato di capire. Io sapevo gli errori che avevo fatto e sono andata più nel profondo, non sono una che dà le colpe, piuttosto me le prendo io. Ho rielaborato tutto e ho cercato di trovare l’aspetto positivo di tutto questo”.