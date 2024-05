Roma, Dybala recuperato per Leverkusen

Allenamento di rifinitura oggi col gruppo per l’argentino

Le condizioni di Paulo Dybala tengono sotto scacco mister De Rossi (e i fantallenatori). Domani ci sarà la decisiva gara di ritorno in Europa League contro il Bayer Leverkusen. In Germania servirà la miglior Joya per credere ancora al sogno finale.

Il fastidio all’adduttore non è ancora scomparso per Dybala, tuttavia gli esami strumentali degli scorsi giorni hanno scongiurato lesioni o problematiche ben più serie.

De Rossi osserva e attende informazioni dal calciatore e dal proprio staff medico. Oggi intanto la notizia lieta: l’argentino è tornato ad allenarsi in gruppo, rasserenando tifosi giallorossi e fantallenatori.

Da valutare, però, con che minutaggio Dybala sarà disponibile domani. Per quanto la semifinale di ritorno contro il Bayer sia una gara cruciale, il finale di campionato della Roma si prospetta infuocato; a partire dall’imminente scontro diretto in campionato contro l’Atalanta.