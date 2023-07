Roma, con Adidas torna la maglia numero 10? L'indizio social

Indossata dal 1997 fino all’addio al calcio nel 2017 dall’ex capitano giallorosso Francesco Totti, la maglia non è stata ritirata ma non è più stata assegnata da allora. Dybala in pole per i tifosi su Twitter

As Roma e Adidas di nuovo insieme. Ma con la partnership annunciata oggi torna anche la maglia numero 10?

Indossata dalla stagione 1997-1998 fino all’addio al calcio nel 2017 dall’ex capitano giallorosso Francesco Totti, la maglia non è stata ritirata ma non è nemmeno più stata assegnata da allora. Oggi, però, c’è un indizio social a scatenare la fantasia dei tifosi della squadra della Capitale: sull’account Twitter della società, è stata infatti pubblicata la foto con dettaglio del numero 10 su una maglia bianca. Ed esplodono i fan giallorossi: “Sta tornando Totti?”, “Cosa ci volete dire?”, “Dite cosa dovete dirci che quest’ansia mi sta demolendo”, alcuni dei messaggi indirizzati alla società. In pole, nei commenti e nei desideri dei tifosi, Paulo Dybala, il più titolato per molti ad indossare la maglia tradizionalmente assegnata al giocatore più forte o carismatico del club.