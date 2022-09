Ritrova Bubbles dopo due anni, il cane salvato prima del Covid

Dopo due anni in cui la pandemia ha bloccato il mondo l’uomo che aveva salvato la vita al cane Bubbles lo ritrova in Italia.

Un incontro davvero speciale quello avvenuto tra un cane di nome Bubbles e l’uomo che due anni prima gli aveva salvato la vita trovandolo in pessime condizioni all’interno di un tempio di Bali. Dopo due lunghi anni in cui il mondo si era fermato a causa della pandemia Covid-19 e in cui era impossibile viaggiare, l’uomo ritrova il cane completamente trasformato, sano, salvo e circondato dall’affetto e dalla cura di una nuova famiglia in Italia. L’incredibile storia è stata raccontata dal protagonista attraverso dei post nei suoi profili Facebook e Instagram, con tanto di video del prima e dopo il salvataggio!

Ritrova in Italia il cane salvato due anni prima a Bali

Quello che si è trovato davanti agli occhi dopo due lunghissimi anni in cui il mondo si è fermato è stato davvero qualcosa di impensabile!

Kieran Hedley racconta in alcuni post su Facebook e Instagram la commovente storia del salvataggio di un cane di nome Bubbles, ritrovato due anni dopo in Italia in condizioni decisamente migliori di quando lo aveva lasciato anni prima a Bali. Il ragazzo, infatti, poco prima che la pandemia impedisse a tutti di viaggiare, si trovava in vacanza sull’isola indonesiana e in un giorno di pioggia ha causalmente notato un animale le cui condizioni di salute erano davvero gravi.

Ti potrebbe interessare anche >>>

L’animale, abbandonato e tremolante, si trovava al riparo all’interno di un tempio di Bali e l’unica cosa di cui disponeva era un vecchio e logoro pezzo di cartone che gli faceva da cuccia. Kieran avvicinandosi al cane ha subito notato le ferite che si era inferto mordendosi, probabilmente cercando di trovare sollievo a causa della rogna che ormai invadeva il suo piccolo corpo. Vedendolo in quelle condizioni, il ragazzo non ha potuto ignorarlo e tornare come se nulla fosse alla sua gita e ha dunque deciso di avvolgere l’animale in una maglia e di portarlo con sé per cercare soccorso.

Grazie all’aiuto dell’associazione Bali Paws il piccolo animale di circa 5 mesi ha potuto ricevere le cure di cui aveva bisogno e nonostante la diffidenza iniziale ha successivamente iniziato a socializzare con i volontari e con l’uomo che gli aveva salvato la vita e che aveva deciso per lui il suo nuovo nome: Bubbles.

Ti potrebbe interessare anche >>> Zeus, il cane ritrovato il giorno del compleanno del padrone

Negli anni sono stati molti i tentativi di trovare una casa al piccolo Bubbles, fino a quando non è arrivata la richiesta di adozione da parte di una donna che lo ha portato con sé in Italia, regalandogli la tranquillità e l’affetto che il cane meritava. Durante l’emergenza Covid-19 Kieran si è tenuto molto in contatto con la ragazza per poter avere informazioni e aggiornamenti sullo stato di salute del cane e finalmente dopo più di due anni è stato possibile rivedere Bubbles in Italia nella sua nuova casa. Il ragazzo, nei suoi post social, si dice davvero grato per aver visto il fantastico cambiamento di Bubbles, finalmente tranquillo e felice della sua nuova vita in famiglia. (G. M.)