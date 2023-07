RedFish aumenta quota in Solid World con conversione warrant

– RedFish LongTerm Capital RFLTC, holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha convertito i Warrant Solid World 2022-2025 in azioni ordinarie di Solid World Group. RFLTC ha esercitato il diritto di conversione dei 1.044.697 warrant, nel rapporto di 1 azione ogni 2 warrant posseduti ad un prezzo per azione di compendio pari a 2,20 euro, per complessive 522.348 azioni ordinarie di Solid Word, versando contestualmente il relativo prezzo di esercizio complessivo di 1.149.166,70 euro.

A seguito della conversione, RFLTC deterrà 1.236.348 azioni ordinarie di Solid World Group; l’ammontare effettivo della nuova partecipazione sarà determinabile solo alla chiusura del primo periodo di esercizio dei warrant prevista il 31 luglio 2023.

“Dopo solo un anno dal nostro primo investimento in Solid World abbiamo deciso di incrementare la nostra partecipazione con questa operazione, convinti della qualità della strategia dell’azienda – ha commentato l’AD Andrea Rossotti – Siamo fiduciosi che anche questo secondo investimento rispetterà le nostre attese”.