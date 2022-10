Raoul Bova nei guai con il Fisco: l’attore è accusato di aver evaso 417mila euro

Raoul Bova, uno degli attori più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana, è finito ancora una volta nei guai con il Fisco. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il celebre attore avrebbe evaso 417mila euro nei redditi del 2011. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo aver ricevuto una condanna qualche anno fa, Raoul Bova è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a far finire il celebre attore nel mirino delle news sono state alcune indiscrezioni secondo cui sarebbe finito di nuovo nei guai con il Fisco. Secondo quanto sostenuto dalla Procura, nell’anno 2011, il celebre attore avrebbe presentato una:

Dichiarazione fraudolenta mediante artifici.

Secondo quanto dichiarato dal “Corriere Della Sera“, il noto attore è responsabile del trasferimento di costi alla società Sanmarco Srl, di cui è socio all’80% e che gestisce la sua immagine, pagando un’aliquota più bassa. Queste sono state le parole del giornale:

Nella dichiarazione dei redditi sono stati indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi ed elementi passivi fittizi.

Già nell’anno 2017, l’uomo aveva ricevuto una condanna per evasione fiscale. Adesso, è accusato ancora una volta di aver evaso l’Irpef per una cifra pari a 417mila euro. La data prevista per la prima udienza in tribunale è il 6 dicembre 2022. Tuttavia, c’è una possbilità che l’attore potrebbe ottenere una prescrizione e di conseguenza non ci sarebbe l’udienza.

Raoul Bova in tribunale: l’attore è accusato di aggresione

Sembrano non finire i guai per il celebre attore. Infatti, pare che l’uomo il 27 aprile 2019 abbia aggredito un automobilista. Alla luce di questo, tra qualche giorno dovrà presentarsi in tribunale per rispondere all’accusa di violenza, minacce private e lesioni.