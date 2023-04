Race for The Cure, anche l’Ordine TSRM PSTRP di Roma alla maratona per la prevenzione

Anche l’Ordine di Roma partecipa alla XXIV edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, organizzata dall’Associazione non profit Komen Italia. L’evento si svolge al Circo Massimo di Roma dal 4 al 7 maggio. Tutti gli iscritti all’Ordine sono invitati a partecipare a questa ‘festa della prevenzione’ e veicolare il messaggio dell’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita nella lotta ai tumori del seno e a tutti i tipi di cancro.

Proprio al Circo Massimo sarà allestito il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico. Anche l’Ordine avrà degli stand dove saranno promosse, anche attraverso l’erogazione di opuscoli informativi e gadget, il lavoro delle 18 professioni. Giovedì 4 alle 10.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della Race con l’apertura del Villaggio della Salute alla presenza delle Istituzioni e delle Autorità.

Domenica 8 maggio il momento più importante della manifestazione con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nel cuore di Roma: l’Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia avrà una sua squadra. Nel Villaggio ci sarà una grande area riservata alle vere protagoniste della manifestazione, le “Donne in Rosa”, cioè donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Con la loro testimonianza coraggiosa, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e mandare un messaggio di forza e speranza, hanno generato un cambiamento culturale nell’approccio alla patologia.

La Race for the Cure si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione di Regione Lazio, Roma Capitale, C.O.N.I., Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, LUISS Guido Carli, Arvalia Roma, SIAE, A.S.C., Federazione Italiana Giuoco Calcio Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Cuochi e Rai per il sociale.