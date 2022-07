Al via nel Lazio la prenotazione per la quarta dose agli over 60 e ai fragili. “Da mercoledì 13 luglio alle 24 saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti-Covid19 per: over 60; soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del ministero della Salute”. Lo sottolinea l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio sui propri social. “La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo)”, prosegue l’assessorato.

Tutte le informazioni su: www.salutelazio.it/quarta-dose-vaccino-anti-covid-19. Per la prenotazioni su: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it