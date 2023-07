Pooh, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Pooh in concerto nel 2023: la scaletta degli spettacoli della band bolognese, l’ordine delle canzoni dei nuovi show.

Sette anni dopo, riecco i Pooh. La band bolognese è pronta a esibirsi nuovamente dal vivo. L’ultima volta era stata a Bologna, per uno storico concerto d’addio. Adesso ritornano invece a Milano per accendere di emozione lo Stadio San Siro. Uno show imperdibile che verrà bissato tra pochi giorni anche in un’altra città italiana, Roma, e che con tutta probabilità diventerà il concerto più lungo della loro carriera: oltre tre ore di musica per ripercorrere cinquant’anni di straordinaria carriera. Scopriamo insieme la possibile scaletta e i dettagli dei nuovi concerti dei Pooh.

Pooh in tour nel 2023

Quelli che dovevano essere due appuntamenti speciali, one night only, per celebrare la loro storia con lo spettacolo Amici per sempre, si sono trasformati invece nei primi due show di un vero e proprio tour che continuerà anche in autunno. Per le due date negli stadi sappiamo già però che ci saranno sorprese irripetibili: ad esempio la partecipazione come ospiti de Il Volo.

Pooh

I due appuntamenti negli stadi sono in programma il 6 luglio a San Siro e il 15 luglio all’Olimpico di Roma. La band tornerà poi a Taormina il 16 e il 17 settembre, ad Agrigento il 19 settembre, a Napoli il 21 settembre, a Codroipo il 24 settembre, all’Arena di Verona il 1° ottobre. Quindi, darà il via al tour nei palasport, con date a Milano, Bologna, Torino e Firenze.

La scaletta dei concerti dei Pooh

Per quanto riguarda gli spettacoli del tour Amici per sempre la scaletta è stata pubblicata all’interno di una raccolta già presente sulle piattaforme di streaming e nei negozi in formato fisico. Non sappiamo se tutte e 56 le canzoni verranno suonate durante i concerti e in che ordine, ma la base per gli spettacoli negli stadi sarà sicuramente questa raccolta che contiene al suo interno il meglio della loro carriera.

Di seguito le canzoni presenti nel disco pubblicato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli:

– Amici per sempre

– Canterò per te

– Stai con me

– Rotolando respirando

– Giorni infiniti

– Dove comincia il sole

– Isabel

– L’aquila e il falco

– L’ultima notte di caccia

– Eleonora, mia madre

– Il tempo, una donna, la città

– La donna del mio amico

– L’altra donna

– Stare senza di te

– In diretta nel vento

– Noi due nel mondo e nell’anima

– La mia donna

– L’anno, il posto, l’ora

– Io e te per altri giorni

– Infiniti noi

– Parsifal

– Vieni fuori

– In silenzio

– Alessandra

– Quando una lei va via

– Nascerò con te

– Piccola Katy

– Risveglio

– Viva

– Grandi speranze

– Il ragazzo del cielo

– Dall’altra parte

– Lettera da Berlino Est

– Tu dov’eri

– Orient Express

– Notte a sorpresa

– Cercando di te

– Ci penserò

– Incredibilmente giù

– Ali per guardare, occhi per volare

– Mediterraneo

– Maria Marea

– Pierre

– 50 primavere

– Solo voci

– Uomini soli

– Io sono vivo

– Non siamo in pericolo

– Tanta voglia di lei

– Dammi solo un minuto

– Se c’è un posto nel tuo cuore

– Pensiero

– Dimmi di sì

– Chi fermerà la musica