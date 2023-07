raddoppia la data di San Siro

Taylor Swift annuncia una seconda data italiana nel 2024: raddoppiano i concerti nello stadio San Siro di Milano.

Taylor Swift non lascia, ma raddoppia. La febbre per i live italiani dell’Eras Tour è già a livelli altissimi. Manca ancora oltre un anno, ma possiamo già dirlo quasi con certezza: i concerti di Taylor saranno gli eventi musicali dell’anno 2024. Lo dimostra l’attesa spasmodica dei fan, da giorni pronti ad acqusitare i preziosissimi biglietti.

Per cercare di non scontentare nessuno, però, la popstar americana ha deciso di fare un grande regalo ai fan italiani: concederà infatti uno straordinario bis per pubblico italiano, sempre nella stessa location. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo live della voce di Midnights.

Taylor Swift, i concerti di Milano diventano due: la nuova data

Come spesso accade per eventi di questa portata, la richiesta è stata talmente alta da portare a un raddoppiamento immediato degli appuntamenti italiani. Oltre alla data già prevista del 13 luglio 2024, è arrivata la conferma ufficiale: la cantante concederà subito il bis.

Taylor Swift

L’appuntamento non è più solo per il 13 luglio, ma anche per il 14 luglio, sempre a Milano, sempre allo Stadio San Siro. Entrambi i concerti saranno aperti da una delle band americane più apprezzate al mondo, i Paramore di Hayley Williams, grande amica della countrygirl più amata al mondo. I biglietti sono in vendita dalle 12 del 13 luglio 2023 sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

I numeri clamorosi di Taylor Swift

L’Eras Tour si sta dimostrando, come da programma, un tour rivoluzionario non solo per la cantautrice americana, ma per il mondo della musica in generale. O forse per il mondo intero. Tra i tanti meriti che ha avuto il tour mondiale della popstar, oltre a quelli di natura economica, c’è stato anche un ulteriore exploit dei numeri in streaming per tutte le produzioni della cantante.

Secondo quanto riferito da Billboard, nei primi due mesi e mezzo del tour è stato registrato un incremento del 79% negli ascolti in streaming, partendo tra l’altro da un numero che già era impressionante prima. Su Spotify, senza contare tutte le altre piattaforme, Taylor ha superato i 90 milioni di ascoltatori mensili e dall’inizio del tour ha piazzato ben nove album nella top 50 americana.

Anche qualche brano meno conosciuto, come Cruel Summer del 2019, grazie all’inserimento nella scaletta del tour, ha ricevuto un impulso a livello di ascolti, diventando un vero e proprio singolo a quattro anni dalla pubblicazione da Lover. Potere dei concerti. Potere del tour più mediatico e influente di tutti i tempi.