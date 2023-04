Più di 20 nuovi giochi per Switch nell'Indie World Nintendo di aprile

Nintendo ha presentato oggi un nuovo Indie World Showcase, che comprende un elenco di oltre 20 giochi indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2023 e oltre. Tra i punti salienti della presentazione c’è stata la rivelazione di Blasphemous 2, insieme al primo trailer del gioco e all’annuncio del lancio nell’estate 2023. L’evento ha anche rilasciato la notizia che il gioco di ruolo d’avventura comico Shadows Over Loathing, basato su gangster, mostri e misteri, è già disponibile nel Nintendo eShop. Altri giochi presenti includono Mineko’s Night Market, il simulatore d’avventura in cui una ragazza curiosa esplora la sua vivace nuova casa alla base del Monte Fugu, in uscita per Nintendo Switch il 26 settembre; My Time at Sandrock, seguito di My Time at Portia, che uscirà quest’estate; Oxenfree II: Lost Signals, ambientato cinque anni dopo gli eventi di Oxenfree, in arrivo su Nintendo Switch il 12 luglio, e l’aggiornamento gratuito Relics of the Old Faith per Cult of the Lamb, che verrà lanciato il 24 aprile, con nuove sfide, nemici.