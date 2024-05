TRIFO – Robot Aspirapolvere Lucy – AI Home Robot Nero

230,06 €

Il nuovo custode della vostra casa.

Lucy impara e interagisce con l’ambiente in modo completamente autonomo. La vostra casa rimane pulita e al riparo da eventuali intrusi.

Sempre al lavoro

A ciascuno dei miei passaggi mi apprendo e mi adatterò alla vostra casa. Con il mio fedele acolyte App Trifo Home puoi visualizzare le mie schede di scaffali dettagliate e definire le zone da ispezionare in ogni stanza. Sono anche in grado di dividere e nominare automaticamente ogni stanza per evitare di farlo

Massima

Nessuna briciole, polvere o peli di animali resiste alle mie spazzole ottimizzate, con una potenza di aspirazione di 3000 Pa. Con la mia spazzola laterale a sei artigli mi attaccherò in profondità a tutti gli angoli: niente mi sfugge.

Un vero giocatore di squadra.

La mia famiglia può interagire con me in molti modi. Posso comunicare con Alexa e rispondere a semplici comandi vocali. Basta dire “Alexa, lancia l’applicazione Trifo” per aprirla. Vi invio anche avvisi non appena rileva qualcuno o un rumore a casa.

Sempre a portata di casa.

Lucy e l’applicazione Trifo Home formano un duo dinamico. Non importa dove la vita ti porta, la tua casa ti segue.

Visione diurna e notturna. Fotocamera 1080P HDR e sensore di profondità cattura i movimenti, anche di notte.

Potenza di aspirazione di 3.000 Pa

Comunica con Alexa e reagisce ai comandi.