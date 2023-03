Pinguini Tattici Nucleari, Coca zero: il significato del testo della nuova canzone, singolo del gruppo bergamasco.

I Pinguini Tattici Nucleari ripartono da un nuovo singolo. Il 2023 della band bergamasca, pronta a portare per la prima volta la propria grande musica all’interno degli stadi italiani, lancia a sorpresa un nuovo singolo. S’intitola Coca zero ed è in arrivo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming musicali dal prossimo 31 marzo 2023. Scopriamo insieme il significato del testo della canzone che avvicinerà la band al nuovo attesissimo tour.

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Prosegue la marcia di avvicinamento di Riccardo Zanotti e dei suoi Pinguini verso il primo tour negli stadi della loro carriera, guadagnato grazie ai successi straordinari degli ultimi anni, a partire da quelli dell’album Fake News e di singoli come Giovani Wannabe e Ricordi.

Pinguini Tattici Nucleari

Di Coca zero, scritto dal cantautore bergamasco, conosciamo per il momento pochi dettagli. Lo stesso Zanotti sui social lo ha presentato come il pezzo più “diverso” che la band abbia mai scritto, un brano folle che però a loro piace così.

Il significato di Coca zero

Il significato del testo della nuova canzone dei Pinguini è stato spiegato dallo stesso cantautore. Al centro del brano ci sarebbe il rapporto tra passato e futuro, tra progresso e recessione, tra individui e società.

Spiega Zanotti: “Coca zero è un pezzo che parla di cambiamento. Nasce dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando“. Una riflessione solo apparentemente semplice e quotidiana, che porta l’artista a toccare però temi molto delicati come la sostenibilità, il gender, la religione e in particolare il modo in cui le diverse generazioni si confrontano sulle principali tematiche del ieri, dell’oggi e anche del domani.