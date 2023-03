Chris Martin dei Coldplay ha cantato Turuturu in Brasile

Chris Martin dei Coldplay ha sorpreso il pubblico durante un concerto in Brasile cantando Turuturu: ecco il motivo.

Ti ricordi Turuturu? Come dimenticare quel ritornello così incisivo, capace di entrare nelle menti di tantissimi fan e di rimanerci fino ad oggi. Era il lontano 2001 quando Francesco Boccia e Giada Caliendo conquistarono il terzo posto nella categoria Giovani del Festival di Sanremo con un brano che faceva: “Che c’ho un turuturuturu nella testa, che fa turuturuturu e non mi passa…“. Non riuscirono a vincere, ma diventarono in qualche modo virali, ancor prima dell’esplosione dei social. Ebbene, quella canzone che sembrava dimenticata, oggi è tornata a rivivere grazie a Chris Martin e ai Coldplay. Ecco perché la band britannica l’ha riproposta durante un concerto in Brasile.

Chris Martin canta Turuturu

Com’è possibile che un brano che sembrava dimenticato sia tornato in auge grazie a una delle band più famose del mondo? Come ha fatto un brano arrivato terzo in un Sanremo Giovani di oltre vent’anni fa, dietro ai Gazosa e ai Moses, a guadagnarsi un posto nella scaletta di un live di Martin e compagni in Brasile?

Coldplay

Una domanda che merita risposta, e che ha una spiegazione chiara e semplice. C’entrano infatti il mercato internazionale e una riproposizione diventata famosissima in tutto il Sudamerica.

Il successo di Turuturu in Brasile

In effetti c’è sempre una spiegazione. Quella cantata da Chris Martin durante un concerto in Brasile non è infatti proprio Turuturu, il brano cantato a Sanremo da Boccia e Caliendo, bensì una cover in portoghese pubblicata dalla coppia Sandy e Junior, con il titolo di Quando voce passa.

In questa versione il brano ha conquistato il successo in tutta l’America Latina, diventando una delle canzoni più famose in tutto il Brasile. Per questo motivo il cantautore dei Coldplay ha deciso di suonarla il concerto, facendo un regalo straordinario a tutti i loro fan, che hanno potuto cantarla a squarciagola regalando un momento incredibile alla band britannica.