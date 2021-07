Carlo Conti ieri ha annunciato il cast di Tale e Quale Show e fra i 10 nuovi concorrenti c’è anche Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ritroverà al suo fianco Stefania Orlando, con cui ha convissuto circa sei mesi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Beccato al Giffoni da Leggo, Pierpaolo Pretelli ha così commentato in diretta la sua prossima esperienza televisiva.

“È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale. Sono molto felice. Oggi Carlo Conti ha postato i nomi dei nuovi concorrenti e sono nella lista”.

A commentare questo successo anche Giulia Salemi:

“Io che lo vivo h24 dalla casa del GF Vip, so che regalerà grandi emozioni, è molto talentuoso. Anche io sono felice e soddisfatta, l’editore è soddisfatto e ci sarà un Salotto Salemi 2. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi parlano della loro relazione

“Ho capito subito” – ha detto Pierpaolo Pretelli – “Che Giulia fosse la donna della mia vita. La amo più di ogni cosa. Con lei ridiamo tanto, mi fa divertire il suo essere buffa”.

“Io quest’anno non volevo storie nella Casa” – ha replicato Giulia Salemi – “Con Pier è nata da amici. Mi piace perché mi accetta per quella che sono, anche con il mio carattere a volte non facile. Ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata”.