Paura per Patti Smith, ricoverata in ospedale

La preoccupazione sale tra i fan di Patti Smith, che nei giorni scorsi è stata colpita da un malore durante la visita a Siena.

Pronta ad affrontare i concerti live in Italia, parte della tournée nazionale “A tour of Italian Days“, Patti Smith è stata colta da un malore che l’ha costretta al ricovero in ospedale. E’ stato quindi annullato l’appuntamento del giorno dopo, in programma al teatro Duse di Bologna il 12 dicembre.

Come sta Patti Smith?

Preoccupano le condizioni di salute di Patti Smith, che durante una visita di piacere a Siena ha accusato un improvviso malore, per cui – come riporta il Mattino – è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna “per accertamenti“.

L’artista statunitense al momento si troverebbe in osservazione. Questa mattina, lo staff ha fatto sapere al Resto del Carlino che “Patti è serena. Si è trattato di uno sbalzo di pressione meravigliosamente curato dal primario Alessio Bertini di Medicina d’Urgenza”.

Le tappe del tour in Italia

Patti Smith è arrivata in Italia a novembre per una serie di concerti in diverse città del Belpaese. La cantante si è già esibita a Matera, Napoli e Ancona, per poi esordire sul palco del Duomo di Siena, in Toscana.

“Questa è Siena di notte. Un mistero di storia, presente, energia tesa. Impossibile, abbracciabile Siena di notte“, aveva scritto su Instagram Patti. La prossima tappa sarebbe stata a Bologna, per un live che – nella serata di ieri 12 dicembre – era atteso al teatro Duse.

Il concerto di Bologna annullato

Alla vigilia dello spettacolo lo spettacolo è stato annullato per un malore dell’artista. E’ stato lo stesso Duse ad inviare a Patti Smith “i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione”.

Il teatro ha fatto sapere che i biglietti saranno rimborsati direttamente dai circuiti entro 5 giorni. Il rimborso per chi ha acquistato l’ingresso alla biglietteria del teatro può essere chiesto tramite email all’indirizzo [email protected].

Dopo la tappa bolognese Patti è attesa al teatro Malibrano a Venezia domani sera, giovedì 14 dicembre, ma tutto dipenderà dalle condizioni della cantante.