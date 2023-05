Parafulmini di Ernia, Bresh e Fabri Fibra: il significato del testo

Ernia, Bresh e Fabri Fibra, Parafulmini: il significato del testo della hit estiva di un trio inedito di maestri del rap.

Prendi un mostro sacro del rap italiano e affiancalo a due dei migliori artisti della nuova generazione (o meglio, di una generazione ormai intermedia). Il risultato non può che essere da urlo, come dimostrato da Parafulmini, la nuova hit che mette insieme la classe di Ernia, l’abilità di Bresh e la sapienza del di uno dei decani del rap italiano, Fabri Fibra. Il tutto con una super produzione firmata da Zef. Andiamo a scoprire insieme il significato del testo di questa nuova hit destinata ad accompagnarci per tutta l’estate.

Ernia con Bresh e Fabri Fibra

Il rapper milanese lo avevamo lasciato al disco di platino di Io non ho paura, al suo primo tour sold out nei palazzetti italiani e all’uscita di Lewandowski X, lo street single che allunga la striscia straordinaria di una delle saghe più longeve del nostro rap. Bresh è reduce dal successo di Guasto d’amore, brano dedicato al suo Genoa, mentre Fibra si gode ancora il successo di Caos, il suo ultimo album ormai uscito oltre un anno fa.

Bresh

Dall’unione di tre artisti che, attraverso strade differenti, hanno recitato un ruolo importante nel rap degli ultimi anni non poteva che nascere una super hit, una canzone leggera e irresistibile in grado di competere con i grandi tormentoni ad armi pari.

Il significato del testo di Parafulmini

Forte di un ritornello irresistibile e di un giro di basso che trascina e fa ballare, Parafulmini resta soprattutto un brano in cui le rime taglienti e ironiche dei tre artisti la fanno da padrona, trasformando la hit in un pezzo perfetto anche da utilizzare sui propri social. Anche perché proprio i social sono al centro della riflessione del brano.

Il testo, dotato di un’ironia consueta per lo stile dei tre, non uguale ma comunque affine in una certa misura, cerca infatti di decostruire quella perfezione che spesso dal mondo dei social traspare, ma in maniera ingannevole, causando più che altro delusione e malcontento.

Di seguito il video con il testo di Parafulmini: