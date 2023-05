i cantanti, il programma e gli ospiti

Party Like a Deejay 2023, il programma completo: gli artisti che prenderanno parte alla festa di Radio Deejay a Milano.

Radio Deejay riporta il suo popolare evento Party Like a Deejay a Milano sabato 10 e domenica 11 giugno 2023. Un evento unico che offre alla città di Milano due giorni di musica gratuita, sport, intrattenimento e altro ancora. L’evento vedrà protagonisti gli speaker della radio e si svolgerà in due location: Parco Sempione, che sarà suddiviso in sei aree tematiche con attività per tutte le fasce d’età, e l’Arco della Pace, che ospiterà spettacoli di musica dal vivo e dj set esclusivi a ingresso gratuito.

I cantanti di Party Like a Deejay 2023

L’Arco della Pace sarà illuminato sabato 10 giugno, dalle 18 alle 21, con i coinvolgenti DJ set di Mace, Zef e Marz e Bassi Maestro. Domenica 11 giugno, a partire dalle 17.00, un evento serale proporrà le performance live di alcuni degli artisti più popolari del momento.

Party Like a Deejay, Linus (ph. Diego Linciano)

Parteciperanno all’evento tutti questi artisti:

– Annalisa;

– Ariete;

– Articolo 31;

– Blanco;

– Boro Boro;

– Bresh;

– Clara;

– Coma_Cose;

– Elodie;

– Fedez;

– Francesca Michielin;

– Gaia;

– gIANMARIA;

– Lazza;

– Madame;

– Mr. Rain;

– Oriana Sabatini;

– Paola & Chiara;

– Pinguini Tattici Nucleari;

– Rhove;

– Rondodasosa;

– Rosa Chemical;

– Sangiovanni;

– Tananai;

– Tommaso Paradiso;

– Wayne.

Tra un’esibizione e l’altra si alterneranno gli speaker radiofonici e la serata sarà arricchita dai dj set di Linus, Nicola Savino e Duappo, dai live set di Nikki e DJ Aladyn e dal gran finale di Albertino.

Il programma di Party Like a Deejay

Party Like A Deejay inizia sabato alle 10 al Parco Sempione. Il parco, noto come il “giardino della radio”, ospiterà per due giorni una serie di attività. Le attività saranno suddivise in sei aree tematiche: Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Casa Deejay e Printed Memories.

L’Area Sport offrirà un’ampia gamma di corsi di fitness, tra cui yoga, pilates, danza e cardiofitness. I corsi sono curati da BuddyFit e si terranno presso il Teatro Burri, circondato dal verde. E per i più piccoli non mancheranno attività indimenticabili nell’Area Family&Kids, con un occhio puntato sul mondo green e sulla sostenibilità.

Non mancherà l’area dei ricordi stampati, per immortalare i momenti migliori della festa, mentre come accompagnamento musicale potremo godere della musica e dei dj set del Radio Capital Stage. In piazza del Cannone, alla console, potremo invece ballare con il Radio m2o Stage.