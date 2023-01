ospiti Al Bano e Massimo Ranieri

Sanremo 2023, gli ospiti: nella seconda serata per la prima volta insieme Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

La Befana si è portata via tutte le feste, ma non la voglia di Amadeus di regalare sorprese a tutti i suoi fan, già emozionati per l’inizio del prossimo Sanremo 2023, ormai distante meno di un mese. Sapevamo che ci sarebbe stato ospite per tutte le sere Gianni Morandi, ma non sapevamo cosa avrebbe fatto, né con chi. Nel corso del Tg1 delle 13.30 di domenica 8 gennaio, Amadeus ha svelato una delle prime grandi sorprese inerenti proprio il grande Gianni, che canterà per la prima volta con altri due Big della musica italiana, tra cui Al Bano.

Sanremo 2023: Al Bano ospite della seconda serata

La voce era già nell’aria da settimane e lo stesso Al Bano lo aveva in qualche modo fatto intendere nel corso di qualche intervista. Nel corso del prossimo Sanremo ci sarà spazio anche per il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Ancora una volta, però, non da solo.

Al Bano

Non ci sarà spazio per un ritorno della coppia con Romina Power, come accaduto già nelle scorse edizioni. Il cantante di Cellino San Marco incrocerà la sua voce proprio con Gianni Morandi, il co-padrone di casa di questa edizione del Festival. Ma a loro due si aggiungerà un altro grande protagonista di Sanremo del passato (anche recente).

Massimo Ranieri torna a Sanremo

Lo avevamo lasciato lo scorso anno sul palco dell’Ariston con l’emozionante Lettera di là dal mare. Dopo soli dodici mesi, riecco Massimo Ranieri, stavolta nelle vesti, decisamente adatte al suo spessore, di super ospite italiano del Festival.

Anche lui sarà grande protagonista della seconda serata. Per la prima volta, dunque, sul palco dell’Ariston avverrà un’unione di voci mai avvenuta in precedenza: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi comporranno, one night only, un trio in grado di far esplodere l’entusiasmo della platea dell’Ariston. L’appuntamento è per la seconda serata del Festival, mercoledì 8 febbraio. Non resta che attendere il prossimo Tg1 per scoprire se ci saranno ulteriori novità da parte del vulcanico direttore artistico della kermesse.