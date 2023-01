le anticipazioni della puntata dell’8 gennaio

Amici 22, anticipazioni quindicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento dell’8 gennaio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23 sono già amatissimi dal pubblico, ma sono anche al centro di numerose polemiche. In questi giorni è stata registrata la quindicesima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 8 gennaio su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della quindicesima puntata di Amici 22

Senza entrare nel dettaglio di una puntata in cui non sono mancati dibattiti e frecciatine sui talenti a rischio eliminazione, sulla possibilità di far entrare nuovi allievi e così via, a lasciare a bocca aperta i fan di Amici è stato il fatto che non uno, ma ben due degli allievi che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi sono stati costretti a lasciare la casetta. Per quanto riguarda i ballerini, ad abbandonare la scuola è stata Rita. Tra i cantanti, invece, a sorpresa è stato “fatto fuori” uno degli artisti più amati.

Maria De Filippi

Dopo aver visto la classifica dei voti dati dai prof e la classifica degli streaming, con Cricca ultimo su Spotify e terzultimo tra i prof, Rudy Zerbi ha scelto di eliminare proprio il giovane cantautore, causando la commozione di tutti i presenti. Cricca ha avuto la possibilità di cantare ancora una volta i suoi due inediti, Supereroi e Se mi guardi, prima di salutare tutti, compreso Zerbi, con un sincero abbraccio.

Per quanto riguarda le sfide, quella dedicata agli inediti è stata vinta da Angelina con Voglia di vivere, mentre ultima è arrivata Federica con 26 modi. La classifica complessiva del canto ha premiato anche in questo caso Angelina, davanti a Tommy, con Niveo all’ultimo posto.

Tra gli streaming a vincere la sfida è stato Wax, davanti ad Aaron e Niveo, con Cricca, come abbiamo detto, ultimo. E infine, tra gli inediti voluti da Dardust, ad avere la meglio è stato ancora Wax.

Cosa succede nella quindicesima puntata: gli ospiti

Già nelle scorse puntate Maria ci ha abituati a presentarci durante le trasmissioni della domenica tantissimi ospiti importanti, e molti legati proprio alla storia del talent. Anche stavolta non mancheranno ovviamente grandi nomi, amatissimi dai fan. In particolare, ci sarà il graditissimo ritorno di Aka 7even, che presenterà il brano Non piove più.

Per quanto riguarda i giudici musicali delle sfide per riuscire a ottenere il serale, oltre all’immancabile Beppe Vessicchio, ci sarà spazio per altri due grandi nomi: Ermal Meta e Fiorella Mannoia, due grandi amici del talent di Maria De Filippi.