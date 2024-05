Online le foto della spedizione punitiva a Iovino, il Corriere: “C’è Fedez”

Fedez aveva dichiarato ai giornalisti in diretta televisiva di non essere presente al momento del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, ma due testimoni avevano sostenuto il contrario supportati anche dalle immagini di una telecamera di sicurezza. Immagini che oggi sono state pubblicate online dal Corriere della Sera (mentre il video in questione lo hanno gli inquirenti).

Nelle immagini, secondo il Corriere, si riconoscerebbe Fedez e la sua guardia del corpo, tal Christian Rosiello, ultrà del Milan. Al momento sarebbero cinque i nomi identificati, mentre altri due sarebbero coperti da segreto investigativo. Il rapper resta così indagato per rissa e lesioni, ma prima di procedere oltre, fa sapere il quotidiano, i magistrati attendono la fine dell’analisi scientifica dei video.

La polizia cercherebbe anche un taxi che dal video si vede comparire in via Traiano e rimanere bloccato per alcuni secondi dal van della spedizione punitiva, per poi allontanarsi subito dopo. Il taxi potrebbe avere installato una telecamera frontale e queste immagini potrebbero essere addirittura più nitide. Intanto il titolare di The Club, la discoteca in cui è cominciata la rissa, ha fatto sapere che la lite è iniziata per l’alcool e non per una ragazza.

“Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente” – le parole di Fedez – “Non sarebbe nemmeno una notizia questa roba. La verità è che ci sono io e questa cosa vi fa gola perché vi serve, perché è sporcato dalla pioggia. Questo io leggo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Se c’ero o no? Io non c’ero, e quindi? Ah basta, sei venuto solo a dirmi questo. Qui non c’è un reato, non c’è un referto medico e non c’è la persona ferita. Ma lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di quaranta giorni e di conseguenza anche se si fosse fatto male non ci sono gli estremi”.

Si parla di nove persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza, ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia. La stampa si occupa delle cavolate che fa Fedez di notte. Sarebbe il caso che rivedesse le sue priorità e non giocasse a fare l’influencer”.