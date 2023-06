Ospedale Vibo Valentia, crolla controsoffitto del reparto di ostetricia

“Questa notte una parte dei pannelli che compongono il controsoffitto del corridoio del Reparto di Ostetricia dell’ospedale di Vibo Valentia è crollata. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone e l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale è intervenuto immediatamente per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento; i tecnici dell’Asp sono ancora al lavoro. Verrano ovviamente effettuati approfondimenti ulteriori con l’interessamento, tra l’altro, dell’Autorità giudiziaria”. È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. “Ci troviamo a dover affrontare una vicenda davvero assurda”, afferma il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Vibo Valentia, “i lavori del Reparto di Ostetricia – sottolinea – erano stati ultimati da meno di un mese. Andranno accertate nel più breve tempo possibile le responsabilità di quanto accaduto, ma interverremo tempestivamente per sanare questa ferita e ridare in pochi giorni ai cittadini il Reparto di Ostetricia”, conclude.