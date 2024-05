ora si indaga per far luce sulla vicenda

A Lecco si è consumata una terribile tragedia, sulla quale stanno indagando ancora le forze dell’ordine. Una bimba di 3 anni e mezzo cade dal balcone di casa sua. I famigliari chiamano i soccorritori al numero unico per le emergenze, che intervengono anche con un elicottero di soccorso con il verricello. Le sue condizioni sarebbero decisamente gravi.

Foto d’archivio

Siamo a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Il terribile incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 30 maggio 2024. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola era a casa da sola quando improvvisamente è caduta dal balcone.

La piccola si è sporta dal balcone di casa sua, che si trova al secondo piano di una palazzina. Quando la bimba è caduta, subito i famigliari, che però erano momentaneamente fuori dall’abitazione, hanno dato l’allarme.

Il piccolo centro della Brianza è sotto choc per quello che è accaduto alla bambina. Si è sporta troppo e ha perso l’equilibrio cadendo giù oltre la ringhiera del balcone. Non c’era nessuno a sorvegliarla. In quel momento la mamma era al lavoro e il padre era sceso a prendere gli altri due figli alla fermata del piedibus, dopo l’uscita da scuola.

Cadendo la piccola ha riportato traumi davvero molto gravi, ma non ha mai perso conoscenza. La caduta è avvenuta da un’altezza davvero impressionante. I soccorritori, subito giunti sul luogo dell’incidente, hanno capito che doveva essere urgentemente trasportata in ospedale.

Foto d’archivio

Nel lecchese bimba cade dal balcone: come sta la piccolina di soli 3 anni e mezzo?

Quando i famigliari hanno dato l’allarme, sul posto è giunto un elisoccorso dotato di verricello. I sanitari hanno trasportato d’urgenza la bimba presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono davvero molto gravi e destano molta preoccupazione tra i medici che si stanno occupando di lei.

Foto d’archivio

Sul posto, oltre ai sanitari, sono giunte anche le forze dell’ordine. I Carabinieri del Comando provinciale di Lecco stanno indagando sull’accaduto, per capire cosa è successo ed individuare eventuali responsabilità.