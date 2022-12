One More Fest 2023, la line up: Blanco headliner

One More Fest 2023: la line up del festival di Campovolo, con headliner Blanco e Machine Gun Kelly.

Grande notizia per gli amanti del pop punk nazionale e internazionale: nasce un nuovo festival, il One More Fest. Un grande e ambizioso appuntamento estivo che si terrà il prossimo giugno alla RCF Arena di Reggio Emilio (una volta conosciuta come Campovolo), e che avrà per protagonisti due degli artisti più amati dal pubblico della generazione Z, uno italianissimo, l’altro decisamente internazionale: Blanco e Machine Gun Kelly. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

One More Fest 2023: Blanco headliner con Machine Gun Kelly

Un festival unico per far alternare sul palco tantissimi ospiti, italiani e internazionali. Questo l’obiettivo del One More Fest, il nuovo festival estivo italiano dalle ambizioni smisurate. Uno show che presenta come prima giornata il meglio del pop punk internazionale e di quel filone musicale che unisce l’energia del punk ai ritmi e le melodie dell’hip hop e di generi amati dai più giovani.

Blanco

Organizzato da Vivo Concerto, nella giornata del 23 giugno il festival avrà come co-headliner Blanco, vincitore di Sanremo 2022 e grande protagonista della musica italiana, e Machine Gun Kelly, uno dei migliori artisti americani degli ultimi anni. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita dal 19 dicembre.

La possibile scaletta

Ovviamente nelle prossime settimane saranno annunciati altri dettagli sull’evento, e sono possibili altre grandi sorprese, con protagonisti sia italiani che stranieri. Intanto, per cominciare a pregustare l’atmosfera del grande evento, andiamo a ripercorrere la scaletta che Blanco ha presentato nei suoi live di questo 2022:

– Intro/Mezz’ora di sole

– Paraocchi

– Figli di pu**ana

– Sa cosa c’è

– Finché non mi seppelliscono

– Pornografia

– David

– Ladro di fiori

– Belladonna (adieu)

– Notti in bianco (acustica)

– Blu celeste

– Lucciole

– Amatoriale

– Ruggine

– Follia

– Mi fai impazzire

– Afrodite + Outro

– La canzone nostra

– Brividi

– Notti in bianco