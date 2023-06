Oms, il Belize è malaria-free: “Grande risultato dopo 70 anni di sforzi costanti”

L’Organizzazione mondiale della sanità ha certificato il Belize come Paese malaria-free, dopo oltre 70 anni di sforzi costanti messi in atto dallo stato del Centro America per eliminare l’infezione veicolata dalle zanzare. Con l’annuncio dell’Oms, salgono complessivamente a 42 Paesi e un territorio le aree certificate come libere dalla malaria, comprese 11 nazioni nella regione delle Americhe. Il Belize è il terzo Paese ad avere raggiunto questo traguardo nel 2023, dopo Azerbaigian e Tagikistan dichiarati malaria-free a marzo.

“L’Oms si congratula con il popolo e il governo del Belize e con la loro rete di partner globali e locali per questo risultato”, ha dichiarato il direttore generale dell’agenzia ginevrina, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il Belize, che è passato da un picco di circa 10mila casi autoctoni di malaria nel 1994 a zero casi nel 2019, “è un altro esempio di come, con gli strumenti giusti e il giusto approccio – ha sottolineato il Dg – possiamo sognare un futuro senza malaria”.

“Dopo la conquista di Paraguay, Argentina ed El Salvador – ha ricordato Jarbas Barbosa, direttore della Pan American Health Organization (Paho) – il Belize diventa il quarto Paese delle Americhe e il secondo dell’America centrale a essere certificato come libero dalla malaria negli ultimi 5 anni. E’ un risultato straordinario per il Belize, che servirà anche da ispirazione per gli altri Paesi delle Americhe nei quali la malattia è ancora endemica”.