Omicidio Primavalle, mamma Desirée Mariottini: "nostre figlie uccise come non fossero persone"

“La morte di una figlia è un dolore così immenso che ti spezza la vita in due, quella di prima e quella dopo. In quest’ultima si cerca di sopravvivere, ci si alza ogni mattina con questa assurda e incolmabile mancanza, si cerca in ogni momento la forza per affrontare la giornata. È così, giorno dopo giorno”. Lo dice all’Adnkronos Barbara Mariottini, mamma di Desirée, la 16enne di di Cisterna di Latina drogata, violentata e uccisa il 18 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato a San Lorenzo.

“Hanno strappato la vita di mia figlia e di Michelle come se non fossero persone, come se non fossero importanti, come se non provassero dolore, sentimenti. Le hanno rese adolescenti per sempre (Desirée aveva 16 anni, Michelle ne aveva compiuti 17 due giorni prima di essere uccisa, ndr) e condannato noi che le amiamo alla loro assenza. Auguro alla mamma di Michelle, e a tutte le mamme come me, la forza e il coraggio per andare avanti, per combattere, per restituire alle nostre figlie la dignità e la giustizia”. (di Silvia Mancinelli)