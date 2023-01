Omicidio Mollicone, scaduti i termini: attesa per le motivazioni della sentenza

Sono scaduti i termini per il deposito delle motivazioni della sentenza del processo sull’omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. Il verdetto, arrivato il 15 luglio scorso, a 21 anni dal delitto, ha assolto tutti gli imputati: la famiglia Mottola e i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Dopo una prima proroga richiesta il 15 ottobre, il termine era stato fissato a oggi ma non essendo stata richiesta un’ulteriore proroga da domani ogni giorno è utile per il deposito.

”Non c’è alcuna richiesta di proroga formale, sappiamo però che il termine, che scadeva oggi, non sarà rispettato e che i giudici togati appena avranno completato il lavoro faranno il deposito – spiega all’Adnkronos l’avvocato del pool della difesa della famiglia Mottola, Mauro Marsella – Verosimilmente potrebbe essere depositata entro fine mese ma non c’è alcun termine perentorio”.

”Siamo fiduciosi che la Corte stia facendo un ottimo lavoro ed è evidentemente questo il motivo per il quale le motivazioni della sentenza ancora non sono state depositate – aggiunge – Rimaniamo in attesa. Abbiamo tutto l’interesse a che la sentenza sia motivata bene perché poi il processo andrà riaffrontato in Appello”.