Olanda in ansia per Koopmeiners, Europeo a rischio

Fari puntati sulle condizioni di Teun Koopmeiners in casa Olanda. Ieri il centrocampista dell’Atalanta ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del riscaldamento, a pochi minuti dal fischio di inizio dell’amichevole contro l’Islanda. Al suo posto il CT Koeman ha schierato l’ex Bologna Schouten e rimandato negli spogliatoi l’ex capitano dell’AZ Alkmaar.

Le sensazioni che arrivano dal ritiro dell’Olanda, ora, sono tutt’altro che positive. Il CT Koeman ha ammesso nel post gara la propria preoccupazione: per Koopmeiners c’è il rischio che l’affaticamento muscolare sia in realtà una lesione.

Solamente gli esami strumentali delle prossime ore faranno chiarezza sulle sue condizioni, nella speranza degli Oranje di non dover fare a meno di un tassello prezioso per le proprie rotazioni. Di seguito, le parole di Koeman nel post gara contro l’Islanda sull’infortunio di Koopmeiners: “Ho parlato con il ragazzo e mi sono confrontato con lo staff medico. Aspettiamo. Non ho sensazioni positive sul suo infortunio, ma incrociamo le dita”.