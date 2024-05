non ha superato la malattia

È morta la giovane e famosa Maddy Baloy, la star di TikTok che da diverso tempo condivideva la sua battaglia contro il tumore. Un dolore grandissimo nelle ultime ore ha segnato i social che avevano imparato ad amarla e la seguivano per la sua grande sensibilità.

Stiamo parlando della maestra d’asilo Madison, che aveva deciso di aprirsi un account all’interno del social per raccontare sé stessa e la sua avventura. I suoi video hanno ben presto fatto il giro del mondo, toccando cifre da influencer.

Nonostante il suo lavoro, la tiktoker Maddy Baloy aveva solamente 26 anni, quando ha iniziato a caricare i suoi video con cui ha raccolto oltre 446.000 follower ed ha superato gli oltre 7,8 milioni di Mi piace.

Maddy, attraverso i suoi video ha voluto raccontare tutta la sua avventura tra terapie e diagnosi per il grave male che stava combattendo. La tragica notizia della sua scomparsa l’ha divulgata il suo fidanzato Louis Risher.

Attraverso People Magazine ha dichiarato che: “Madison è morta pacificamente, circondata dall’amore, è speciale”. Ha poi aggiunto: “Le ho tenuto la man tutto il giorno, era quello di cui aveva bisogno”.

Madison era nata a Tampa, ed era malata da diverso tempo. I primi sintomi sono arrivati con alcuni problemi allo stomaco, durante l’estate del 2022, anno in cui ha anche avuto la tragica diagnosi; un cancro al colon al quarto stadio.

La giovane era una maestra d’asilo che aveva preso la decisione di raccontarsi attraverso TikTok. Nel suo primo video ha esordito dicendo: “Ciao, mi chiamo Madison. Ho un cancro terminale al quarto stadio e questa è la mia lista dei desideri. Ho fretta di finirla.”

ben presto il suo account ha iniziato a diventare popolare, soprattutto tra le persone che si trovavano nella sua stessa condizione, con il quale si confrontava. Come aveva raccontato a USA Today: “Avevo davvero paura che le persone mi vedessero solo per il cancro e dimenticassero chi ero”.

Madison ha poi racconto a People Magazine che: “Sapevo di avere molto da dire, e sapevo anche che era importante condividere ogni singola emozione perché non saremo qui a lungo“. Proprio per questo motivo, aveva preso la decisione di pubblicare una lista dei desideri, così da poter elencare tutte le esperienze che avrebbe voluto fare almeno una volta nella vita. Presto la lista è diventata virale, tra i vari desideri spiccava la richiesta di avere un incontro con il noto chef Gordon Ramsey. Il cuoco ha presto esaudito il suo desiderio, rispondendo al suo video:

@fruitsnackmaddy GORDON RAMSAY! The biggest honor and the coolest night of my whole entire life. And for everyone who made this happen; I love you! @Gordon Ramsay #LuckyCatbyGordonRamsay #GordonRamsay #HellsKitchen #Miami #Cancer #StageIVCancer #TerminalCancer ♬ a thousand years – Christina Perri