Niveo torna con “Non è abbastanza”

Insieme ad una rinnovata maturità artistica, Niveo torna con un nuovo singolo che uscirà domani.

Niveo, emerso nel campo musicale grazie alla sua partecipazione alla ventiduesima edizione del talent “Amici di Maria De Filippi“, ritorna sulle scene con il singolo “Non è abbastanza“. Il cantautore ventenne, che usa esprimersi tramite i social, risulta essere uno dei rappresentanti della generazione z.

L’ultimo periodo è stato, per l’artista, scandito da ritmi alquanto frenetici. Marco Fasano (in arte Niveo), infatti, dopo aver lanciato “Scarabocchi“, l’Ep che racchiude la sua adolescenza, è stato impegnato in diverse esibizioni nel corso dell’estate e dell’autunno scorso.

Gli ultimi impegni del cantante

Tra gli eventi ai quali ha partecipato, spiccano un concerto esclusivo nel corso della rassegna “Music Suite” di Roma, oltre che l’apertura dei live di Alfa e Francesca Michielin. Ha tenuto anche uno show nel teatro della sua città e il Capodanno in piazza con Radio Stop.

Dal punto di vista discografico, Niveo ha concluso con “Un’altra mania“, nonché la versione pop di un brano appartenente al suo primo progetto discografico, il primo capitolo della sua carriera.

Domani, 5 gennaio 2024, uscirà invece il singolo “Non è abbastanza“, per ADA Music Italy, dando via ad una nuova fase della carriera del cantautore.

Il significato di Non è abbastanza

“Non è abbastanza“, l’ultimo lavoro di Niveo che uscirà domani, è stato presentato in anteprima sulla piattaforma TikTok. Il 2 gennaio, infatti, è stato pubblicato in anteprima il suono del brano.

Il testo di “Non è abbastanza” è frutto della collaborazione tra lo stesso Niveo e Massimiliano Longo, mentre la musica è stata composta dal cantautore ventenne e Fabio Zini.

L’incipit della canzone si presenta con poche note di pianoforte che esauriscono un flusso di coscienza il quale esplode nel ritornello con uno sfogo insieme testuale, musicale ed emotivo.

“Questa canzone per me rappresenta un vero punto di partenza“, racconta Niveo parlando dell’evoluzione artistica e personale culminata con “Non è abbastanza“. “Negli ultimi mesi ho imparato a nascondermi meno tra le parole, a non vergognarmi dei miei difetti e dei miei errori“.

Tramite la musica, Niveo invita i suoi coetanei a non nascondersi dietro schermi di felicità apparenti. “Prenderci cura di noi stessi e dei nostri sogni è importante per poter ‘correre il rischio di amare’ un’altra persona“, dice ancora.

Il nuovo inedito, dunque, riparte dalla coscienza circa ciò che accade intorno a sé, tra fragilità, malinconia, determinazione ed allegria. Ecco la copertina del singolo.