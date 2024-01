La produzione di Amici risponde alle provocazioni di Luca Jurman

In seguito ai diversi attacchi al programma da parte dell’ex vocal coach, è intervenuta la produzione del talent.

Dopo alcuni mesi in cui si sono susseguiti una serie di attacchi nei confronti del programma di Maria de Filippi da parte di Luca Jurman, la produzione di “Amici” ha deciso di intervenire.

Tramite un lungo messaggio pubblicato sui profili ufficiali del programma, Paola di Gesu, produttrice esecutiva di “Amici“, ha rivelato che l’ex insegnante, nonostante le critiche mosse al talent, avrebbe in tutti i modi tentato di ritornare ad essere parte del cast.

Il messaggio della produzione di Amici

Nel messaggio pubblicato sui profili social del talent show, che porta la firma di Paola Di Gesu, nonché produttrice esecutiva del talent, emergono alcuni retroscena circa i rapporti tra “Amici” e Luca Jurman, il quale da più di un mese “cerca disperatamente visibilità infangando come più può un programma per il quale ha chiesto centinaia di volte di tornare a farne parte“.

Nella dichiarazione si legge anche che l’ex insegnante si sarebbe presentato più volte al programma per “dimostrare quanto si fosse sbagliato andandosene all’epoca in cui decise di fare un ‘colpo di scena‘”, annunciando nel corso di una puntata in diretta di aver terminato il suo lavoro ad “Amici“.

Già all’epoca dell’accaduto, Luca Jurman aveva cercato di tornare sui propri passi, tuttavia la direzione aveva ritenuto più opportuno chiudere i rapporti con lui. La posizione della produzione di “Amici” è corroborata da alcuni messaggi di cui sarebbe in possesso Paola Di Gesu stessa.

Infine, “ci auguriamo che con la stessa disinvoltura con la quale pontifica a volte anche un po’ senza senso sui social, voglia banalmente chiuderla qui e girare pagina“, si legge ancora nel messaggio, conclusosi poi così: “Con rispetto per tutti, anche per chi non ce l’ha per noi“.

La risposta di Jurman

Non si è fatta attendere la risposta di Luca Jurman al post pubblicato dalla produzione di “Amici”. “Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia“, ha affermato l’ex insegnante.

“Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi. Non so affatto chi sia Paola Di Gesu e non la conosco“. Infine ha dato conferma del fatto che non tornerà ad “Amici“ ed ha annunciato l’uscita di un video risposta per i prossimi giorni.