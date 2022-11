Neymar Jr. e Luis Figo sbarcano nel metaverso

Il giocatore brasiliano Neymar JR., la superstar del calcio asiatico Son Heung-Min e la leggenda del calcio portoghese Luis Figo saranno presenti nella nuova residenza NFTStar in The Sandbox, l’universo virtuale basato su blockchain. Il trio di campioni ha firmato un accordo con NFTStar per prendere parte al suo piano di costruire una piattaforma sportiva globale integrata nel metaverso, con regolari incontri, drop esclusivi di NFT e la possibilità di accedere a un’arena sportiva virtuale, attraverso una partnership con il creatore di esperienze Web3 Forj. Abe Ren, co-fondatore di NFTStar dice: “Siamo entusiasti di collaborare con The Sandbox per promuovere il nostro marchio, le celebrità e gli NFT proprietari. Questa collaborazione ci consente di far crescere collettivamente la comunità di appassionati di sport, eSport e videogame”. Sebastien Borget, co-fondatore e COO di The Sandbox prosegue: “Gli sport sono una parte importante della cultura globale, e come tale è un piacere dare il benvenuto a NFTStar nel metaverso di The Sandbox mentre continuiamo a far crescere le nostre esperienze e attivazioni basate sullo sport, come il recente Kuniverse con Kun Aguero”.