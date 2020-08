Proprio come l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, anche il vescovo brasiliano Henrique Soares da Costa aveva idee controverse sul Covid 19 e sul fatto che il CoronaVirus fosse legato ad un’ira divina causata anche dai matrimoni gay. L’uomo sosteneva che la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero fosse stata scatenate dall’ideologia gender, dai diritti gay e dall’aborto.

Nonostante il signore in questione non fosse sposato con un omosessuale (per adesso non ci sono prove che dio e suo figlio lo siano) il vescovo di Palmares è morto a soli 57 anni, dopo che lo scorso 4 luglio è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Memorial São José, a Recife. Il 16 luglio le condizioni di Soares sono peggiorate improvvisamente e pochi giorni dopo si è spento. Nessuna ironia sul fatto che l’uomo sia morto proprio del virus che secondo lui era una punizione per i sodomiti, ma solo la dimostrazione che la natura non è omofoba e non fa distinzioni, a differenza di certi fan di dio. Se adesso il vescovo si trova a fianco della divinità in nome della quale ha discriminato milioni di persone, sicuramente saprà di aver speso decenni a vomitare ca**ate, anni che avrebbe potuto impiegare in maniera più sana.

“Non importa quello che vi dicono sugli omosessuali. Dal punto di vista naturale e anche religioso si tratta di un’anomalia, di una ferita. Dio ha creato uomo e donna per stare insieme. – dichiarò il vescovo brasiliano – L’amore fisico è solo all’interno del matrimonio e il matrimonio si può fare tra un uomo e una donna, punto e basta, il resto sono bugie. […] La lobby gay è aggressiva, si tratta di militanza anti cristiana, sono pericolosi”.

Muore in Brasile il Vescovo Soares Da Costa, aveva dichiarato: il #Covid è una punizione di Dio contro l’omosessualità….. E morto di #Covid_19. — Lupo Vittorio (@lupovittorio42) August 3, 2020

Quindi è morto poi per Covid il vescovo Soares Da Costa; quello che riteneva che l’epidemia fosse una punizione divina per i matrimoni omosessuali… Mhm… 🤔 — No_Miele (@No_Miele) August 5, 2020

Non era lui che aveva detto che il Covid-19 è una punizione di Dio contro i gay?

Beh, a quanto pare il virus è democratico. Coronavirus Covid-19: in Brasile è morto dom Soares da Costa, vescovo di Palmares. È il terzo in poche settimane. https://t.co/24FdI10SeJ — Litostroto (@Litostroto) August 5, 2020

È morto il Vescovo brasiliano Soares Da Costa. Aveva scritto che il Covid è la punizione di Dio contro l’omosessualità…

E’ morto di #coronavirus — LUCIUS (@LucianoLibero) August 4, 2020

MUERE DE COVID-19 EL OBISPO BRASILEÑO HENRIQUE SOARES DA COSTA, QUIEN DIJO QUE EL COVID-19 ERA “UNA SEÑAL DE DIOS Y UN CASTIGO POR LOS HOMOSEXUALES, ‘LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO’, EL ABORTO Y LA INMORALIDAD. DIJO, TAMBIÉN, QUE LA CIENCIA NO PODÍA HACER NADA, QUE ERA DIOS QUIEN CURABA pic.twitter.com/LPpaFcVv21 — EL PADROTE (@ArturoMeggido) July 29, 2020

Fonte:Gayburg