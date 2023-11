Morgan e Sgarbi inaugurano Biennale d'Arte Milano dedicata alle donne

E’ stata ufficialmente inaugurata, oggi a Milano, la Biennale Milano International Art Meeting, mostra dedicata alle donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Giunta alla sua quinta edizione, l’esposizione sarà visibile fino al 28 novembre a Palazzo Stampa di Soncino, in Via Torino 61, ad ingresso libero.

“Dall’inizio dell’anno ad oggi -dice Salvo Nugnes, patron dell’evento, spiegando le ragioni di dedicare questa edizione all’universo femminile- 88 donne sono state uccise in ambito familiare-affettivo. In particolare, 55 sono le donne che sono state uccise per mano del partner o dell’ex partner. Una cosa davvero inaccettabile. Attraverso l’arte, intendiamo smuovere le coscienze su un fenomeno sociale che va assolutamente fermato”.

Proprio nel pomeriggio di oggi, in occasione dell’inaugurazione, e per celebrare la Giornata di sensibilizzazione, nella sede della mostra si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato Vittorio Sgarbi e Morgan. Il dibattito, di fronte ad una nutrita platea di spettatori, è stato incentrato sul ruolo dell’arte nella società e nel fenomeno che, purtroppo, riempie sempre più di frequente le pagine dedicate alla cronaca nera. “Vogliamo portare colore tra quelle pagine, quello dell’anima e delle coscienze che si devono risvegliare unite a dire ‘no’ ad altri massacri”, conclude Nugnes.

Alla Biennale Milano partecipano 287 artisti, di cui 50 stranieri, con un totale di 648 opere. Provengono da tutto il mondo tra cui Cina, Messico, Taiwan, Thailandia, vari paesi dell’Africa, Giappone e Stati Uniti. Il fil rouge che lega le opere riguarda l’interpretazione artistica dell’universo femminile in ogni declinazione, rispecchiando stati d’animo e sensazioni che prova e che suscita. Diverse le forme espressive, tra cui pittura, poesia, scultura e fotografia.

Domani mattina, alle 10.30, il programma degli incontri prevede una conferenza dal titolo ‘Le donne e la violenza’ con Silvana Giacobini, scrittrice e giornalista, già direttrice di Chi e Cristina Cattaneo, psicologa e giornalista. Alle 14.30 incontro con Pippo Franco, attore ed esperto d’arte.