Morgan e gli insulti, fonti Rai: "Seconda stagione StraMorgan? Non è prevista"

”Al momento la Rai non ha alcun contratto con Morgan e non è prevista una seconda stagione di ‘StraMorgan’. Il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024.”. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti Rai dopo le polemiche che si sono scatenate intorno a Morgan per gli insulti al pubblico durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte, dedicato a Franco Battiato, dove il cantante ha preso di mira un gruppo di spettatori iniziando ad offenderli anche attraverso frasi omofobe.

Un comportamento che ha creato indignazione sui social. Poi le scuse: ”Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che non mi piace – ha scritto l’artista sulle sue storie di Instragram – la mia reazione è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”. Secondo quanto precisano ancora fonti Rai, dopo gennaio 2024 ”i palinsesti sono al vaglio e non sono stati ancora annunciati”.

LE PAROLE DI MARRACASH

Dopo il clamore mediatico e social, provocato dagli insulti di Morgan apparsi in un video circolato in rete durante il suo concerto a Selinunte, dove il cantante ha tirato in ballo anche i colleghi Fedez e Marracash: ”Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash! Andate a vedere Fedez!”, aveva tuonato dal palco l’ex frontman dei Bluvertigo, sulle storie di Instagram arriva la risposta di Marracash: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”, scrive il rapper.

(di Alisa Toaff)