Mondiali tuffi, commenti sessisti in tv: Rai avvia procedura disciplinare

“La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi”. Lo comunica l’azienda in una nota dopo le proteste dei telespettatori in relazione ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 per i commenti sessisiti e le battute volgari andate in onda durante la telecronaca della finale del trampolino femminile sincronizzato, in onda questa mattina.

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio nel commentare quanto avvenuto questa mattina ha dichiarato: “Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico”. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.

Io la PEC alla Rai l’ho scritta davvero perché ci sono dei limiti e credo che oggi siano stati ripetutamente superati. #fukuoka2023 pic.twitter.com/0nFuEAJ09K — D⅜ (@defrogging) July 17, 2023

“Apprendiamo con soddisfazione la comunicazione della Rai che annuncia l’avvio di una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi, e ci auguriamo che vengano adottate le giuste sanzioni per il suo comportamento”, commenta all’Adnkronos l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, che interviene sulla bufera mediatica scatenatasi in seguito alla telecronaca dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, da parte del giornalista e del collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, accusati di commenti sessisti e xenofobi. “E’ un fatto grave, abbiamo presentato un esposto per violazione del Codice Etico e per violazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna”, spiega l’organo degli utenti radiotelevisivi.

A chiedere un intervento immediato di Viale Mazzini era stato anche il componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Peppe De Cristofaro, capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“La Commissione parlamentare di Vigilanza Rai convochi immediatamente il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi e sospenda i due telecronisti Rai accusati dai telespettatori di commenti sessisti e razzisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali di tuffi femminile e maschile andati in onda questa mattina su Rai Play 2. Caso analogo – aveva ricordato – è avvenuto qualche settimana fa a Sky Sport e l’azienda ha sospeso i commentatori protagonisti di commenti volgari e sessisti in diretta dopo il Gran Premio di Formula 1. Mi aspetto dalla Rai lo stesso atteggiamento”.