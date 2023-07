Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: Settebello chiude al quinto posto

Il Settebello conclude il Mondiale di Fukuoka 2023 al quinto posto, battendo la Francia 16-9. “Bisogna portare rispetto a questa Francia che fa parte ormai dell’élite mondiale – ha detto il ct Campagna – Loro sono organizzati e fanno un pressing asfissiante che all’inizio abbiamo sofferto. Il cammino mondiale non ci vede uscire sconfitti se non ai rigori nel quarto di finale. Nelle undici partite ufficiali che abbiamo giocato ne abbiamo persa una sola contro la Spagna in finale di World Cup. Se penso che la prossima stagione avremo oltre 20 partite e se ne perdessimo solo una, allora penso che ci potremmo levare qualche soddisfazione. Per il resto bisogna limare qualcosina soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Non dobbiamo sottovalutare gli avversari o avere quel pizzico di presunzione nell’affrontarli. Lavoreremo su tutti questi piccoli dettagli a partire da settembre”.

50 RANA

Benedetta Pilato e Anita Bottazzo si qualificano per la semifinale dei 50 rana con il primo e il secondo crono. La 18enne di Taranto, vice campionessa iridata e primatista mondiale (29″30), chiude con la quinta prestazione personale di sempre in 29″60. La 20enne trevigiana di Oderzo vola con il primato personale in 30″02 che toglie ventuno centesimi al 30″23 siglato all’ultimo Settecolli, proiettandola al terzo posto tra le performer italiane e la sensazione che in semifinale possa scendere sotto il muro dei trenta per la prima volta in carriera. Alle spalle delle italiane c’è la statunitense Lilly King in 30″05.

50 DORSO

Thomas Ceccon si prende in scioltezza la semifinale dei 50 dorso. Il 22enne di Schio chiude con l’ottavo tempo di 24″80, a quattro decimi dal suo record italiano di 24″40 siglato a Roma per l’argento continentale.

4X100 SL MISTA AZZURRA

Si qualifica per la finale la 4×100 stile libero mista azzurra. Manuel Frigo (48″54), un super lanciato Alessandro Miressi (47″56), Costanza Cocconcelli (54″41) e Sofia Morini (53″88) fissano il terzo crono in 3’24″39. In finale Thomas Ceccon prenderà il posto di Frigo. Davanti l’Australia, che prenota oro e record del mondo (3’19″38), in 3’21″88, seguita dagli Stati Uniti secondi in 3’28″85. Eliminata la Cina nona in 3’27″08.