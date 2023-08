Mondiali ciclismo Glasgow 2023, italiani in gara oggi: orari tv, programma, dove vederli

Tre titoli in palio ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 oggi, 12 agosto. Il programma prevede 2 titoli tra le mountain bike (gara elite uomini e donne) e un titolo su strada, con la gara maschile Under 23, con diversi italiani pronti a recitare un ruolo di primo piano.

IL PROGRAMMA

12.30 Mountain bike cross-country – Gara femminile elite (Martina Berta, Greta Seiwald, Guada Specia e Chiara Teocchi) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 – Ciclismo su strada – Prova in linea uomini under 23 (Dario Igor Belletta, Nicolò Buratti, Francesco Busatto, Davide De Pretto, Lorenzo Milesi, Alessandro Romele);

15.15 BMX Racing – 1° turno junior, under 23 e elite;

16.30 Mountain bike cross-country – Gara maschile elite (Luca Braidot, Daniele Braidot, Nadir Colledani, Juri Zanotti);

16.40 BMX Racing – Ripescaggi junior, under 23 e elite;

19.00 BMX Racing – Ottavi di finale junior, under 23 e elite.

Le gare saranno trasmesse in diretta in chiaro da Raidue a partire dalle 14.45, mentre Eurosport 1 assicura la trasmissione in diretta dalle 12. I Mondiali di ciclismo sono disponibili in streaming su RaiPlay, eurosport.it, discovery+, DAZN.