Mina ritorna con un nuovo album: all’interno una sorpresa inattesa

In arrivo a dicembre “Dilettevoli eccedenze 2”: il brano inedito è stato chiuso a chiave nel cassetto per ben 13 anni.

Dopo essere sparita dalla circolazione per oltre 40 anni, Mina è tornata a far sentire la sua voce ruggente solo quest’anno, in occasione dell’uscita del precedente album “Ti amo come un pazzo”. A pochi mesi di distanza, la Tigre di Cremona vuol regalare una nuova sorpresa ai suoi fan, proprio con l’avvicinarsi del Natale.

Il nuovo album di Mina

Dopo la collana pubblicata lo scorso anno, “Dilettevoli eccedenze”, l’1 dicembre 2023 è in arrivo il nuovo disco di Mina, “Dilettevoli eccedenze 2”. L’artista che continua a far cantare intere generazioni, lascia il suo stampo ancora una volta con una voce sempre carica e vigorosa.

Sono diverse le sorprese anticipate nelle scorse ore. All’interno dell’album, ci sarà una versione rivisitata di “Malatia“, il brano napoletano inciso da Mina nel 1958, come anche altri pezzi incisi per spot televisivi, programmi tv e film.

Ecco la tracklist completa del nuovo progetto della Tigre di Cremona:

Abban-dono

Questa è TIM (This is me)

La palla è rotonda (Versione Bossa nova)

Can’t take my eyes off of you

Malatia

My way (Versione Big Band)

Too close for comfort

Fever (Versione Alternativa)

Il sogno di Giacomo

Mele Kalikimaka

“Abban-dono”: un brano nato 13 anni fa

Silenzio più totale per 13 lunghi anni, nel corso dei quali il testo è rimasto chiuso sotto chiave. Si intitola “Abban-dono” l’ultimo brano di Mina, che porta la firma di Daniele Magro con la collaborazione di Saturnino Celani, famoso bassista di Jovanotti.

A rompere il silenzio è stato proprio il co-autore del brano, Daniele Magro, che non ha potuto fare a meno di esplodere in tutta la sua gioia. “L’ho scritta a quattro mani con il one and only Saturnino, tra i primi a credere in me come cantautore e autore sin dai miei esordi e che ringrazio ancora una volta qui”, scrive su Instagram.

“Tanto, tantissimo altro vorrei dire su questa canzone scritta ben tredici anni fa ma per il momento direi che il mio cuore è già bello incasinato”, aggiunge Magro precisando: “Direi che intanto mi merito un premio per essere riuscito a mantenere un segreto per così tanto tempo“.