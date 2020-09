È una cosa semplice l’umanità: vedi una persona annegare, la aiuti. Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, del modello Riace, non fa giri di parole, la via è dritta, come lo sono state le sue azioni, le stesse che, secondo lo Stato, non hanno rispettato la nostra legge, da cui accuse, inchieste e, persino, un arresto. Non a caso si intitola Il fuorilegge il libro che ha scritto per Feltrinelli. Due occasioni per ascoltarlo in Puglia, ai Dialoghi di Trani stasera alle 20,30 a Palazzo Beltrami, intervistato dall’inviato di Repubblica Giuliano Foschini.

Ieri è stato, invece, ospite del festival di cultura europea Lectorinfabula, a Conversano Lucano, Il fuorilegge è un titolo molto forte, un pugno nello stomaco: è così che si sente, un fuorilegge?

“È un titolo veritiero e anche la casa editrice lo ha voluto, non so, non voglio fare le cose per intercettare o meno chi deve acquistarlo. Il titolo contiene il senso di una storia, la mia, che è stata anche giudiziaria, anzi lo è tuttora. In tanti pensano che la mia è stata una di quelle circostanze in cui la legge non coincide con il rispetto dei diritti umani e che, certe volte, le norme nazionali si scontrano con i principi costituzionali, con i valori, con la dignità (senza contare che la norma era direttamente legata alla politica). Uno dei reali contestatimi, ad esempio, riguarda il falso in atto pubblico, riferito a due carte d’identità che ho fatto a un bimbo e a una donna eritrea senza permesso di soggiorno. Circa un mese fa, la Suprema corte dei diritti dell’uomo ha asserito che si commette reato quando le persone non vengono iscritte nel registro anagrafico dove sono residenti: ecco che il reato cambia a seconda dei tempi, dei luoghi. E dunque cos’è legale? Quello affermato da chi occupa posizioni di potere in quel momento o quello che possiamo definire legge di giustizia”.

Lei che legge ha seguito?

“Non voglio apparire come una persona che ha la presunzione di seguire una legge propria, ma se si ripercorrono i decreti Salvini, essi considerano reato aiutare essere umani, e se guardi con i tuoi occhi una persona che sta per naufragare, tu commetti reato se gli tendi una mano e gli salvi la vita? Inaudito. Parliamo del reato di immigrazione clandestina, che ha dato luogo ai respingimenti, ebbene cosa c’è più vile di rifiutare persone mentre si aggrappano alla vita? Dunque, mi chiede che legge ho seguito. L’impulso all’umanità è così irrefrenabile che uno non sta a guardare il codice, la norma. Mi assumo la responsabilità, se ho sbagliato devo pagare, non è un problema, ci sono cose più importanti nella vita, c’è la vita stessa. Non andrò mai a cercare favori, scorciatoie, aiuti o altro: è così veloce la vita che solo i valori possiamo lasciare in eredità”.

Quello che ha fatto a Riace, lo si definisce modello, o preferisce, alla luce dei fatti, utopia?

“In questi anni, mi hanno sempre chiesto quali riferimenti avessi avuto, quali normative internazionali; si sono fatte tesi di laurea, studi su questo esperimento, su questa piccola realtà italiana, ma non c’è niente, è stato un percorso, un viaggio fatto di spontaneità, una cosa veniva dietro l’altra, senza supporti normativi: davamo asilo politico. Il primo veliero è arrivato quando ancora era in vigore la legge Turco-Napolitano, poi è venuta la Bossi-Fini, cosa incompiute che spesso fisiologicamente trasmettevano incertezza. Ho pagato un prezzo penale per degli equivoci che lo stesso Stato ammette, proprio per sopperire a situazioni emergenziali sempre più consistenti. Mi hanno chiesto di ospitare numeri altissimi di persone anche rispetto al paese, ma io non mi sono mai tirato indietro, accettavamo la sfida, convinti che mettendocela tutta saremmo riusciti ad aiutare quante più persone possibile. Solo che poi lo Stato è stato vile con me, mi aveva chiesto di accogliere numeri esagerati, e io ho detto “va bene”, ma se avessi detto di “no” dal principio, come gli altri sindaci, allora non mi sarebbe capitato niente, avrei avuto una vita normale. E, invece, ho sempre detto di “sì””.

A fronte della sua esperienza, c’è quella di un’Europa che piuttosto fa gara per alzare muri. Come lo vede il futuro, c’è da sperare?

“Per forza, se perdessimo la speranza cosa ci darebbe la spinta per andare avanti? La vita non è cosa da ricondurre all’io soltanto, altrimenti non ha senso. Tante volte anch’io ho momenti di tristezza, leggo pessimisticamente la realtà, ma poi basta un attimo e la mente si rimette in moto e così vedo più luce, possibilità”.

Lei non si ferma mai?

“Mai, neanche prima di diventare sindaco: accettando la sfida di un piccolo paese della Calabria jonica ho riconsiderato l’impegno politico partendo dalla realtà locali. Faccio parte di quella generazione che voleva tentare l’assalto al cielo e che si era, a un certo punto, smarrita, ma poi abbiamo ricominciato, dobbiamo ricominciare, anche se non sarà facile, perché occorrerà discutere, fare considerazioni anche storiche sulla questione meridionale, sulle migrazioni, sul ruolo della politica nazionale rispetto alla dimensione assistenzialista, senza dimenticare il potere che continua a detenere la mafia, la nuova borghesia mafiosa che occupa i territori. Siamo messi così: da una parte c’è il popolo, che si si misura con la difficoltà di avere uno spazio nella società, e dall’altra chi fa politica per le poltrone, per il privilegio, praticamente la politica che genera se stessa”.