Milano, fuga di gas in palazzo: evacuati 70 condomini

Uno stabile di cinque piani a Milano, in via Falconi 8, è stato evacuato dai Vigili del fuoco a causa di una fuga di gas che ha interessato in maniera particolare gli scantinati del palazzo. Settanta le persone che hanno dovuto lasciare i propri appartamenti per permettere alle squadre di soccorso di mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti o intossicati. La prima chiamata di soccorso è giunta al centralino di via Messina intorno alle 10. Attivato il sistema di protezione civile per i condomini evacuati.