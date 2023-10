Milano Digital Week, Intel lancia il tram dell'innovazione

Women & Tech ETS ha riprodotto in VR parte del centro storico di Milano e ha organizzato panel, talk e esposizioni per promuovere la conoscenza del digitale

Dal 5 al 9 ottobre avrà luogo la sesta edizione della Milano Digital Week, dal titolo: “Lo sviluppo dei limiti per una transizione digitale e un’innovazione tecnologica inclusiva, sostenibile ed etica”. Intel ha annunciato che prenderà parte alle attività a bordo del Tram dell’Innovazione, lo spazio virtuale nel metaverso ideato da Women & Tech ETS, che per l’occasione ha riprodotto in VR parte del centro storico di Milano e ha organizzato panel, talk e esposizioni per promuovere la conoscenza del digitale e coinvolgere soprattutto le giovani generazioni. Intel contribuisce all’iniziativa con un intervento sull’AI il 6 ottobre, alle 14:00, dal titolo “Intelligenza Artificiale, Ovunque”, in cui si discute di come il progresso tecnologico diventi innovazione quando porta benefici alla collettività, migliorando la vita di tutte le persone. Se, infatti, l’intelligenza artificiale accelera la digitalizzazione, questa accelerazione deve avvenire in maniera etica e responsabile. Inoltre, Intel sarà presente con un corner interattivo nel metaverso, nel virtuale Corso Vittorio Emanuele II, dove i visitatori potranno interagire con una serie di materiali informativi, attivo per tutta la durata della manifestazione.

A inaugurare la manifestazione sarà il pomeriggio di “Speed Date” del Tram dell’Innovazione, il 5 ottobre dalle 16.00 alle 19.00, presso Palazzo Giureconsulti (sala Esposizioni). Un evento rivolto alle giovani e ai giovani dalla Generazione Z ai Millenials, che avranno l’opportunità di incontrare Rappresentanti delle Istituzioni e figure apicali delle aziende più prestigiose, per avere da loro consigli, ispirazioni, visioni. Inoltre, sempre alle 14:00 del 6 ottobre, Walter Riviera, AI Specialist di Intel, parteciperà al webinar “Intelligenza artificiale e impatti umani: (con)vivere con l’IA”, curato da ZaLa Consulting, in cui si discuterà del ruolo sempre più importante dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite. I partecipanti al panel porteranno i loro punti di vista su come e perché sia rilevante parlare di intelligenza artificiale e impatti umani; sui pregiudizi dei dati; sulle distinzioni fra realtà e fake, e sulla collaborazione / competizione tra persone e macchine.