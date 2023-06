Milan, Maldini via: addio è ufficiale

Paolo Maldini non è più il direttore tecnico del Milan. Ad annunciarlo ufficialmente è lo stesso club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale: “AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato”. Il divorzio è legato anche alla divergenza di programmi tra la proprietà della società e l’ormai ex dirigente.

Il club è destinato a cambiare pelle perché con Maldini lascerà anche Frederic Massara, direttore sportivo. Il club di proprietà di Gerry Cardinale e a RedBird ruoterà attorno alla figura del Ceo Giorgio Furlani e non è escluso un nuovo ruolo per Geoffrey Moncada, attuale responsabile dello scouting.

Non sembra in discussione la posizione dell’allenatore Stefano Pioli, che ha portato la squadra al quinto posto in classifica e ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla penalizzazione che ha privato la Juventus di un piazzamento tra le prime 4.