Migranti, Piantedosi: "Disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo figli"

“La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai giornalisti dopo il naufragio di Steccato di Cutro, vicino Crotone, in Calabria.

Rispondendo alla domanda su come si possano contrastare gli scafisti, il ministro ha assicurato: “Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale”. “L’Europa? – ha aggiunto – Sto andando in Francia”. Il ministro andrà oggi pomeriggio in Francia per un bilaterale con l’omologo francese.