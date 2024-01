Mida presenta “Fight Club”, il suo inedito di Amici 23

Mida presenta il suo inedito “Fight Club”, un brano che si fa strada nelle classifiche e nei cuori degli ascoltatori.

Mida, rapper di origini venezuelane e italiane, si è fatto notare nel panorama musicale grazie alla sua partecipazione ad Amici 23. Con il suo nuovo inedito “Fight Club”, presentato durante la puntata di domenica 14 gennaio, è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico. Scopriamo il significato che si nasconde dietro il suo brano.

Fuori l’inedito “Fight Club”

Il brano Fight Club arriva dopo il successo in classifica del precedente singolo di Christian Mida, Rossofuoco, che ha raggiunto la seconda posizione dei singoli più venduti in Italia. Questo nuovo inedito si preannuncia come un altro importante traguardo per il giovane artista, che continua a raccogliere consensi sia dal pubblico che dalla critica.

Fight Club promette già di guadagnarsi un posto di rilievo tra le nuove uscite musicali. Mida, con il suo stile unico e le sue liriche incisive, si conferma come uno degli artisti più interessanti emersi dal format di Amici.

La carriera di Mida

Mida ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica all’età di 11 anni. Dopo aver attirato l’attenzione con alcuni freestyle pubblicati sul web, a 16 anni è entrato a far parte del Blocco Recordz di Emis Killa.

Da indipendente, ha pubblicato singoli di successo come “Davvero” e “Dinero”, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana. Anche come performer il rapper ha dimostrato di avere grande talento, partecipando al format Real Talk.

Mida ha collaborato con diversi artisti italiani nella sua giovane carriera, ma è stata soprattutto la sua partecipazione a Sanremo Giovani con il brano “Malditè” e l’ingresso ad Amici 23 ad amplificare maggiormente la sua visibilità.

Di seguito il video dell’esibizione ad Amici con “Fight Club”: