A Sanremo i The Kolors con “un medley di capolavori del passato”

I The Kolors tornano al Festival di Sanremo con la loro “Un ragazzo una ragazza”: un nuovo inizio, non solo “Italodisco”.

Dopo il successo straordinario di “ItaloDisco”, i The Kolors ritornano a Sanremo con un nuovo brano, intitolato “Un ragazzo una ragazza”. La band, composta da Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli, ha deciso di prendere una nuova direzione artistica, distanziandosi dal suono del tormentone di quest’estate, e abbracciando un suono più funk che ricorda il sound della musica di Prince.

Com’è nata “Un ragazzo una ragazza”

Reduci dal successo riscosso con ItaloDisco, la band è pronta a tornare sulla cresta dell’onda con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Questa volta i The Kolors presenteranno il loro brano “Un ragazzo una ragazza”, che nasce da un’osservazione casuale in una stazione di Milano.

“Il pezzo è stato scritto in più sessioni, è cambiato nel tempo, ci sono state mille versioni diverse”, spiega Stash, raccontando che in quella stazione avevano visto “un ragazzo che tentava un approccio con una ragazza, una scena che nascondeva tanti non detti. Un bel momento di verità in un mondo dove c’è tanto ‘rapporto online’”.

Nonostante il successo di ItaloDisco, la band ha voluto evitare di ripetere la stessa formula. Invece, hanno cercato di creare un suono che rappresentasse la loro evoluzione artistica: “Non potevamo non mettere il funk che strizza l’occhio a Prince con i fiati sul finale”, aggiunge Stash.

Il ritorno dei The Kolors a Sanremo

Il ritorno a Sanremo rappresenta per i The Kolors una sorta di “Champions League del pop”. La band è consapevole di avere tra le mani una possibile hit e si prepara a presentare il brano al Festival con grande entusiasmo.

“Abbiamo rispettato la palette di suoni che ci rappresenta in questo momento”, ha dichiarato Stash Fiordispino per quanto riguarda il singolo che porteranno all’Ariston. Poi aggiunge: “Sarà un medley di pezzi storici internazionali, di capolavori che ancora oggi sono contemporanei. Non ci bastava un pezzo solo”. Per quanto riguarda l’ospite invece: “Non possiamo fare nomi ma per noi è un sogno, la nostra prima scelta. Ci abbiamo lavorato parecchio”.

Tuttavia, dopo Sanremo i The Kolors ha già in programma di tornare dal vivo, con due concerti previsti per il 3 aprile al Forum di Assago di Milano, mentre il 20 giugno sono attesi all’Auditorium Parco della Musica – Cavea di Roma. Inoltre, Stash e i membri del gruppo hanno annunciato che nel 2024 uscirà molta nuova musica.